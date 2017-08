GSP 350 e GSX 1200 PRO: il gaming secondo Sennheiser

Sennheiser GSP 350 sono delle cuffie espressamente congegnate per venire incontro alle esigenze dei giocatori. Commercializzate a circa 100 Euro vanno a competere con soluzioni come HyperX Cloud II. Vantano il supporto Virtual Surround 7.1 e questo garantisce direzionalità al suono e immersione per il giocatore nell'esperienza di gioco, oltre che vantaggi competitivi in termini di individuazione della posizione da cui provengono gli avversari nelle esperienze multiplayer competitive.

Sennheiser è un marchio di grande tradizione che risponde a una compagnia particolarmente stimata soprattutto dal pubblico degli audiofili. In ambito gaming ha un pedigree meno articolato, anche se in passato ha attirato le attenzioni dei giocatori con soluzioni come Game One. Proprio a quest'ultimo modello si ispirano le GSP 350, dotate di tutta una serie di accortezze che vengono incontro ai giocatori.

Lo stile accattivante e l'ergonomia di queste cuffie non hanno bisogno di ulteriori puntualizzazioni. Sono realizzate in materiale solido, mentre la combinazione di colori nero e rosso le rende accattivanti anche alla vista. Come per le Game One il microfono è facilmente disattivabile grazie a un sistema di tipo "lift-to-use", ovvero basta semplicemente spostare l'asta che lo sorregge in posizione verticale per spegnerlo. Si tratta di un'asticella morbida che può essere facilmente adattata in quanto a posizione rispetto alla bocca del giocatore.

Per quanto riguarda l'altro padiglione, invece, abbiamo la rotella di regolazione del volume. Non ci sono altri controlli fisici per quanto riguarda volume e microfono: tutte le impostazioni vanno effettuate in questo modo. Le cuffie si collegano all'apposito cavo, di materiale solido e che termina con un jack da 2,5 pollici per quanto riguarda la connessione alla cuffia. Sull'altro capo, invece, il box di controllo, che serve ad abilitare o disabilitare l'effetto di 7.1 tramite un pulsante.

Il supporto Virtual Surround 7.1 per le GSP 350 è cruciale: la spazialità viene riprodotta tramite un algoritmo software che contestualizza ogni suono rispetto alla sua zona di origine nei confronti del punto di osservazione/ascolto. Il risultato è veramente molto soddisfacente: le cuffie Sennheiser GSP 350 offrono un'esperienza di direzionalità che sostanzialmente non ha eguali con altre soluzioni a questa fascia di prezzo.

Riguardo al comfort, le GSP 350 sono soddisfacenti grazie ai comodi padiglioni in cuoio nero e alla copertura in tessuto rosso per quanto riguarda l'archetto superiore. Si tratta di soluzioni ideate per garantire la possibilità di giocare in lunghissime sessioni, anche di svariate ore. Un sistema a scorrimento posizionato all'interno dell'archetto, inoltre, consente di trovare la misura giusta in relazione alla conformazione e alle dimensioni della testa.

Le cuffie di Sennheiser poi usano un software per esprimere il massimo potenziale. Questo, infatti, consente di equalizzare il suono attraverso vari preset per musica, eSport e giochi. In maniera immediata, inoltre, c'è la possibilità di abilitare il cosiddetto "sidetone", che migliora la pulizia delle comunicazioni tramite il microfono. Una componente molto importante per i giocatori che amano il gioco in multiplayer, che con questa soluzione possono godere di una qualità nelle comunicazioni di primissimo livello. Si tratta di un software immediato e semplice da capire, anche se non garantisce la stessa profondità nella configurazione dell'equalizzazione di altri software messi a disposizione da altri produttori.

In definitiva, le cuffie Sennheiser GSP 350, per quanto attiene alle applicazioni di gioco, costituiscono una delle migliori periferiche transitate nella redazione di Hardware Upgrade. Per quanto riguarda la direzionalità sono superiori alle HyperX Cloud II, che fino a oggi abbiamo usato come punto di riferimento per quanto riguarda questa fascia di prezzo. Ma, ancora più importante, garantiscono un suono equilibrato e bilanciato praticamente in ogni circostanza, adattandosi quindi alle esigenze anche dell'utente che vuole ascoltare musica oltre che al giocatore. Sono meno pulite ed efficaci di altre soluzioni ben più costose come le Asus ROG Centurion 7.1, le quali però si contraddistinguono per un prezzo ben superiore e con cui comunque rivaleggiano in termini di qualità della direzionalità del suono.

Sennheiser GSP 350 Impedenza 19 ohm Connessione USB Risposta in frequenza del microfono 10 - 15.000 Hz Risposta in frequenza delle cuffie 15 - 26,000 Hz Livello di pressione sonora 113 dB Tipo di cuffia Circumaurale Lunghezza del cavo Surround Dongle: 1,7 m / USB: 1,2 m Trasduttore Dinamico Peso 262 g Pick-up Pattern Cancellazione del rumore Sensibilità del microfono -41 dBV/PA

Sennheiser sta curando sempre con maggiore attenzione il settore gaming e, oltre alle sue cuffie 7.1, mette a disposizione dei giocatori una serie di amplificatori tarati proprio sulle loro necessità. Ha introdotto qualche mese fa sul mercato GSX 1000 e GSX 1200 PRO, dandoci la possibilità di provare nel nostro laboratorio il secondo. In ambito gaming, questi dispositivi danno soprattutto la possibilità di godere dell'audio 7.1 Virtuale, visto che è possibile collegare qualsiasi tipo di cuffia con jack da 3,5 pollici.

Sennheiser GSX 1200 PRO è esteticamente molto elegante e arricchisce la scrivania su cui si trova il PC di gioco. Vanta un display a LED con scritte in rosso aggressivo, con uno stile cromatico non troppo dissimile rispetto al resto della linea gaming del produttore tedesco. Sul display troviamo varie opzioni accessibili grazie al sistema touchscreen, come il bilanciamento dell'equalizzazione, l'abilitazione del suono 7.1, il "sidetone" e il riverbero. Al centro, invece, l'indicazione del volume, modificabile con la comodissima rotellina di alluminio che circonda il display.

Una volta inserite le cuffie nell'entrata apposita, che si trova nella parte retrostante dell'amplificatore, quest'ultimo ne prende completamente il controllo e dialoga con Windows a proposito della loro configurazione, sia in termini di numeri di canali audio da simulare che di volume. Stesso discorso vale per il microfono, visto che su uno dei lati del dispositivo si trova una rotellina che consente di modificarne il volume.

Nella parte retrostante, invece, troviamo il già citato connettore per le cuffie, quello per il microfono, per il set di altoparlanti, per l'alimentazione, nonché due ingressi di tipo Chat Link. Questi ultimi sono stati pensati da Sennheiser per rendere GSX 1200 PRO un dispositivo adatto ai tornei di eSport: si possono collegare fra di loro fino a 8 unità di tipo GSX 1200 PRO per gestire le comunicazioni in maniera perfetta, veicolare comunicazioni cristalline e soprattutto garantire che il lag sia completamente azzerato.

GSX 1200 PRO è basato su un algoritmo che gestisce il 7.1 Virtual Surround, ovvero usa le tradizionali cuffie con due o più driver in modo da riprodurre l'effetto di direzionalità. Si tratta quindi di un dispositivo in grado di offrire prestazioni con i giochi superiori a quelle che certe cuffie naturalmente sarebbero in grado di dare. Il tutto è basato su un DAC dedicato che non ha bisogno di driver per funzionare.

Al di là delle impostazioni sull'equalizzazione, GSX 1200 PRO permette di configurare in maniera precisa il riverbero e quindi la sensazione uditiva che il giocatore riceve a seconda dello spazio fisico del gioco in cui si trova. Ci sono tre impostazioni corrispondenti a questa voce, e incidono sull'intensità di eco percepita dal giocatore nei vari ambienti. Quanto all'equalizzazione, GSX 1200 PRO permette di scegliere uno fra i preset a disposizione dedicati rispettivamente a giochi, film e musica, che si vanno ad aggiungere al preset "bilanciato". Fra le altre opzioni, la possibilità di regolare il potenziamento dei suoni per quanto riguarda i canali posteriori o frontali, insieme alla possibilità di passare dalle cuffie al set di altoparlanti senza staccare fisicamente dei cavi.

Sennheiser GSX 1200 PRO è un dispositivo costoso con un prezzo di circa 250 Euro che può essere particolarmente utile in certi ambiti professionali legati al gaming. Come per l'organizzazione di eventi di eSport, come abbiamo detto, oppure per sfruttare in modalità 7.1 delle cuffie da gioco che non hanno questo tipo di supporto in maniera naturale e godere dell'audio posizionale. I prodotti di Sennheiser sono basati su ottimi algoritmi 7.1 e si rivelano particolarmente utili anche per il miglioramento delle conversazioni tramite microfono grazie soprattutto alla funzionalità di "sidetone".

Si tratta, inoltre, di un amplificatore molto elegante grazie all'ottima rotellina di alluminio e al display pulito e al tempo stesso accattivante, che oltretutto si disattiva automaticamente in caso di non uso del dispositivo.