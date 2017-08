Intel Core i7-7820X: octa core in salsa Skylake-X

Computex 2017, ultimi giorni del mese di maggio: Intel annuncia i nuovi processori della famiglia Skylake-X abbinati a quelli Kaby Lake-X, entrambi destinati all'utilizzo con le nuove piattaforme basate su chipset Intel X299. Stesso socket per due famiglie di processori molto differenti tra di loro: quelli Kaby Lake-X sono caratterizzati da un massimo di 4 core, da controller memoria DDR4 di tipo dual channel e da controller PCI Express tradizionale a 16 linee. Le proposte Skylake-X spaziano da 6 sino a 18 core in abbinamento a controller memoria quad channel e controller PCI Express che offre da 28 sino a 44 linee.

[HWUVIDEO="2395"]Intel Core i7-7820X: 8 core per Skylake-X[/HWUVIDEO]

Sono le proposte Skylake-X quelle più interessanti, in quanto si spingono per la prima volta tra i processori Intel per sistemi desktop sino ad un massimo di 18 core pur mantenendo frequenze di clock molto elevate via tecnologia Turbo Boost. Abbiamo già analizzato il modello Core i9-7900X, con architettura a 10 core, in questo articolo: quest'oggi è la volta del modello Core i7-7820X, modello dotato al proprio interno di 8 core e capace con un listino ufficiale di 599 dollari di essere ben più accessibile rispetto alla proposta Core i9 venduta a 999 dollari e dotata però del 25% di core in più.

Nella tabella seguente sono riassunte le principali specifiche tecniche dei processori Intel Core i9 e Core i7 della famiglia Skylake-X, a confronto con le CPU di fascia enthusiast di precedente generazione basate su architettura Broadwell-E e Haswell-E.

Modello Core Threads Clock Turbo 2.0 Turbo 3.0 Cache L3 PCIe 3.0 Memory Socket TDP Architettura Prezzo Core i9-7980X 18 36 2,6 GHz 4,2 GHz 4,4 GHz 24,75MB 44 DDR4

2666

4 canali 2066 165W Skylake-X 1999$ Core i9-7960X 16 32 2,8 GHz 4,2 GHz 4,4 GHz 22MB 44 DDR4

2666

4 canali 2066 165W Skylake-X 1699$ Core i9-7940X 14 28 3,1 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz 19,25MB 44 DDR4

2666

4 canali 2066 165W Skylake-X 1399$ Core i9-7920X 12 24 2,9 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz 16,5MB 44 DDR4

2666

4 canali 2066 140W Skylake-X 1199$ Core i9-7900X 10 20 3,3 GHz 4,3 GHz 4,5 GHz 13,75MB 44 DDR4

2666

4 canali 2066 140W Skylake-X 999$ Core i7-7820X 8 16 3,6 GHz 4,3 GHz 4,5 GHz 11MB 28 DDR4

2666

4 canali 2066 140W Skylake-X 599$ Core i7-7800X 6 12 3,5 GHz 4 GHz - 8,25MB 28 DDR4

2400

4 canali 2066 140W Skylake-X 389$ Core i7-6950X 10 20 3 GHz 3,5 GHz - 25MB 40 DDR4

2400

4 canali 2011-v3 140W Broadwell-E 1.723$ Core i7-6900K 8 16 3,2 GHz 3,7 GHz - 20MB 40 DDR4

2400

4 canali 2011-v3 140W Broadwell-E 1.089$ Core i7-6850K 6 12 3,6 GHz 3,8 GHz - 15MB 40 DDR4

2400

4 canali 2011-v3 140W Broadwell-E 617$ Core i7-6800K 6 12 3,4 GHz 3,6 GHz - 15MB 28 DDR4

2400

4 canali 2011-v3 140W Broadwell-E 412$ Core i7-5960X 8 16 3 GHz 3,5 GHz - 20MB 40 DDR4

2133

4 canali 2011-v3 140W Haswell-E 999$ Core i7-5930K 6 12 3,5 GHz 3,7 GHz - 15MB 40 DDR4

2133

4 canali 2011-v3 140W Haswell-E 583$ Core i7-5820K 6 12 3,3 GHz 3,6 GHz - 15MB 28 DDR4

2133

4 canali 2011-v3 140W Haswell-E 389$

Il processore Core i7-7820X ripropone le stesse caratteristiche architetturali delle altre CPU Skylake-X, partendo dal quantitativo di cache L3 che è pari a 1,375MB per ciascuno dei core. Cambiano le frequenze di clock, che tendenzialmente rimangono in ogni caso molto elevate grazie ai benefici della tecnologia produttiva a 14 nanometri e alle ottimizzazioni introdotte con l'architettura Skylake. Da segnalare come la CPU Core i7-7820X sia dotata di controller PCI Express a 28 linee quale massimo, contro le 44 delle CPU Core i9 di fascia superiore: questo implica l'impossibilità di sfruttare due schede video in parallelo entrambe con collegamento PCI Express Gen 3 a 16 linee, limitazione che andrà a interessare un ridotto numero di utenti e che dal punto di vista prestazionale non ha impatti significativi utilizzando due schede in modalità multi GPU.

Dal tool CPU-Z notiamo come il processore Core i7-7820X, quando spinto a pieno carico, tenda a operare con una frequenza di clock fissa su 4 GHz per tutti i core a disposizione: questo permette di ottenere prestazioni velocistiche molto elevate, superiori a quelle delle corrispondenti CPU Intel Core i7 a 8 core di precedente generazione.

Utilizzando un singolo core, come nel caso del test single threaded del benchmark Cinebench 15, la CPU si spinge sino ad un picco di 4,5 GHz mantenendo tutti gli altri core alla frequenza più contenuta: è questo il beneficio della tecnologia Turbo Boost 3.0, che spinge al massimo le potenzialità della CPU quando le condizioni di funzionamento in termini di alimentazione e dissipazione termica sono tali da permetterlo. Il valore non resta però stabile a 4,5 GHz ma tende ad oscillare tra 4 GHz e 4,5 GHz, adattandosi proprio alle specifiche condizioni d'uso del momento.

Il posizionamento di prodotto della CPU Core i7-7820X è molto interessante: proposto a 599 dollari nel listino ufficiale, tasse escluse, questo processore ha un prezzo che è molto vicino ai 549 dollari della CPU AMD Ryzen Threadripper 1900X che sarà in commercio tra qualche giorno, oltre ai 499 dollari del modello Ryzen 7 1800X. Con entrambe le CPU AMD condivide l'architettura a 8 core con possibilità di gestire sino a 16 threads.

Core Thread Clock CPU AMD Prezzo CPU Intel Core Thread Clock $1.999 Intel Core i9-7980XE 14 36 2,6GHz $1.723 Intel Core i7-6950X 10 20 3GHz $1.699 Intel Core i9-7960X 16 32 2,8GHz $1.399 Intel Core i9-7940X 14 28 3,1GHz $1.199 Intel Core i9-7920X 12 24 2,9GHz $1.089 Intel Core i7-6900K 8 16 3,2GHz $999 Intel Core i9-7900X 10 20 3,3GHz 16 32 3,4GHz AMD Ryzen Threadripper 1950X $999 12 24 3,5GHz AMD Ryzen Threadripper 1920X $799 $617 Intel Core i7-6850K 6 12 3,6GHz $599 Intel Core i7-7820X 8 16 3,6GHz 8 16 3,8GHz AMD Ryzen Threadripper 1900X $549 8 16 3,6GHz AMD Ryzen 7 1800X $499 $434 Intel Core i7-6800K 6 12 3,4GHz 8 16 3,4GHz AMD Ryzen 7 1700X $399 $389 Intel Core i7-7800X 6 12 3,5GHz $339 Intel Core i7-7740K 4 8 4,3GHz $339 Intel Core i7-7700K 4 8 4,2GHz 8 16 3GHz AMD Ryzen 7 1700 $329 6 12 3,6GHz AMD Ryzen 5 1600X $249 $242 Intel Core i5-7640K 4 4 4GHz $242 Intel Core i5-7600K 4 4 3,8GHz 6 12 3,2GHz AMD Ryzen 5 1600 $219 $213 Intel Core i5-7600 4 4 3,5GHz $192 Intel Core i5-7500 4 4 3,4GHz 4 8 3,5GHz AMD Ryzen 5 1500X $189 4 8 3,2GHz AMD Ryzen 5 1400 $169 $168 Intel Core i3-7350K 2 4 4,2GHz $149 Intel Core i3-7320 2 4 4,1GHz $138 Intel Core i3-7300 2 4 4GHz 4 4 3,4GHz AMD Ryzen 3 1300X $129 $117 Intel Core i3-7100 2 4 3,9GHz 4 4 3,1GHz AMD Ryzen 3 1200 $109

Spostandosi più in alto i prezzi dei processori tendono a salire molto e possiamo evidenziare come Intel abbia in generale ridotto i propri listini con il debutto delle CPU Skylake-X a parità di numero di core. I 599 dollari del modello Core i7-7820X vanno confrontati con i 1.089 dollari della CPU Core i7-6900K di precedente generazione, dal pari numero di core ma dalla frequenza di clock più contenuta: è evidente come questo processore si posizioni nel segmento di fascia medio alta promettendo prestazioni che sono sulla carta ben superiori a quelle delle proposte di precedente generazione con pari numero di core e costo nettamente superiore.