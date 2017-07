AMD Ryzen 3 1300X e 1200: la famiglia è al completo

Il 2 marzo 2017 AMD ha ufficialmente iniziato le vendite dei primi processori della famiglia Ryzen 7: si tratta delle prime CPU basate su architettura Zen a giungere in commercio, attese dopo molti anni nei quali l'azienda americana non è stata capace di proporre soluzioni in grado di contrastare efficacemente le CPU concorrenti di Intel della famiglia Core. Con questi primi processori AMD è ritornata ad essere estremamente competitiva rispetto alle soluzioni Intel, offrendo modelli con architettura a 8 core a livelli di prezzo particolarmente interessanti e in grado di dare filo da torcere alle soluzioni Intel con simile posizionamento di prezzo.

Trascorse alcune settimane è stata la volta delle CPU della famiglia Ryzen 5, in grado di abbinare le stesse qualità viste nelle proposte Ryzen 7 con un livello di costo più contenuto frutto della riduzione nel numero di core. Alcuni di questi modelli sono immediatamente diventati dei veri e propri best buy grazie all'eccellente rapporto tra caratteristiche tecniche, prestazioni e costo.

La gamma si completa quest'oggi con il debutto commerciale dei primi due modelli della famiglia Ryzen 3: parliamo delle CPU Ryzen 3 1300X e Ryzen 3 1200, caratterizzate da architettura quad core come due delle CPU Ryzen 5 in commercio ma che rinunciano alla tecnologia di simultaneous multi threading presente invece in tutte le CPU Ryzen 7 e Ryzen 5. Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche tecniche dettagliate di tutte le CPU della famiglia Ryzen sino ad ora giunte in commercio.

CPU Core Threads Clock Turbo max XFR L3 TDP Prezzo AMD Ryzen 7 1800X 8 16 3,6GHz 4GHz 4,1GHz 16M 95W $499 AMD Ryzen 7 1700X 8 16 3,4GHz 3,8GHz 3,9GHz 16M 95W $399 AMD Ryzen 7 1700 8 16 3GHz 3,7GHz 3,75GHz 16M 65W $329 AMD Ryzen 5 1600X 6 12 3,6GHz 4GHz 4,1GHz 16M 95W $249 AMD Ryzen 5 1600 6 12 3,2GHz 3,6GHz 3,7GHz 16M 65W $219 AMD Ryzen 5 1500X 4 8 3,5GHz 3,7GHz 3,9GHz 16M 65W $189 AMD Ryzen 5 1400 4 8 3,2GHz 3,4GHz 3,4,5GHz 8M 65W $169 AMD Ryzen 3 1300X 4 4 3,4GHz 3,7GHz 3,9GHz 8M 65W $129 AMD Ryzen 3 1200 4 4 3,1GHz 3,4GHz 3,45GHz 8M 65W $109

E' facile osservare come, a parità di architettura utilizzata, cambi il numero di core integrati in ogni processore unitamente alla frequenza di clock. Quest'ultimo parametro è riportato in 3 campi: il primo è il base clock, cioè la frequenza di default della CPU; il secondo è il valore Turbo massimo che viene raggiunto dalla CPU quando sono spinti al massimo sino a 2 core. Il valore XFR, Extreme Frequency Range, indica infine la frequenza di clock massima che può essere raggiunta dalla CPU quando si presentano specifiche condizioni di utilizzo dal punto di vista termico e dell'alimentazione e si sfrutta al massimo un singolo core.

I processori Ryzen con suffisso X nel nome sono quelli caratterizzati da un margine di incremento della frequenza di clock via modalità XFR che è tipicamente più elevata rispetto a quella delle CPU non X. Notiamo questo anche con riferimento ai processori Ryzen 3 annunciati quest'oggi: se nel modello Ryzen 3 1200 l'incremento via XFR è di 50 MHz rispetto al dato Turbo massimo, per il modello Ryzen 3 1300X la differenza è di ben 200 MHz.

Come si posizionano nel listino prezzi AMD questi due processori? Nella tabella seguente abbiamo messo a confronto le proposte Intel e AMD di ultima generazione, andando a specificare alcune caratteristiche tecniche base e indicando il prezzo in dollari USA, tasse escluse, così come riportato nel listino prezzi ufficiale delle due aziende.

Core Thread Clock CPU AMD Prezzo CPU Intel Core Thread Clock $1.723 Intel Core i7-6950X 10 20 3GHz $1.089 Intel Core i7-6900K 8 16 3,2GHz $999 Intel Core i9-7900X 10 20 3,3GHz $617 Intel Core i7-6850K 6 12 3,6GHz $599 Intel Core i7-7820X 8 16 3,6GHz 8 16 3,6GHz AMD Ryzen 7 1800X $499 $434 Intel Core i7-6800K 6 12 3,4GHz 8 16 3,4GHz AMD Ryzen 7 1700X $399 $389 Intel Core i7-7800X 6 12 3,5GHz $339 Intel Core i7-7740K 4 8 4,3GHz $339 Intel Core i7-7700K 4 8 4,2GHz 8 16 3GHz AMD Ryzen 7 1700 $329 6 12 3,6GHz AMD Ryzen 5 1600X $249 $242 Intel Core i5-7640K 4 4 4GHz $242 Intel Core i5-7600K 4 4 3,8GHz 6 12 3,2GHz AMD Ryzen 5 1600 $219 $213 Intel Core i5-7600 4 4 3,5GHz $192 Intel Core i5-7500 4 4 3,4GHz 4 8 3,5GHz AMD Ryzen 5 1500X $189 4 8 3,2GHz AMD Ryzen 5 1400 $169 $168 Intel Core i3-7350K 2 4 4,2GHz $149 Intel Core i3-7320 2 4 4,1GHz $138 Intel Core i3-7300 2 4 4GHz 4 4 3,4GHz AMD Ryzen 3 1300X $129 $117 Intel Core i3-7100 2 4 3,9GHz 4 4 3,1GHz AMD Ryzen 3 1200 $109

Ryzen 3 1300X trova quale diretto concorrente in termini di costo il processore Intel Core i3-7300: siamo su prezzi pari rispettivamente a 129 dollari e a 138 dollari, tasse escluse, con un listino che scende a 109 dollari per il modello Ryzen 3 1200 così da andarsi a scontrare con il modello Core i3-7100. Tra le CPU Intel Core i3-7300 e Core i3-7100 le differenze sono molto contenute, limitate ad una frequenza di clock di default inferiore di 100 MHz nella seconda e alla cache L3 che passa da 4MB a 3MB: è proprio questo elemento a fare la differenza in termini prestazionali tra le due CPU Intel Core i3.